La Regina torna alle fiere di mezza Europa. E il Comune dà 15mila euro per le spese

La Regina prepara un febbraio d’oro in termini di fiere e promozione. Una delegazione cattolichina sarà presente con stand e materiale promozionale (oltre 500 zainetti a fiera) prima a Bruxelles, quindi a Monaco di Baviera e poi a Budapest. Una serie di eventi davvero importanti per rilanciare l’immagine turistica cattolichina nelle fiere di mezza Europa dopo quasi 5 anni. "Saremo presenti a Bruxelles, Monaco e Budapest – conferma Massimo Cavalieri (in foto), presidente dell’associazione albergatori – e ci crediamo molto in questi eventi perché molte prenotazioni passano anche da eventi di questo tipo. La promo-commercializzazione non è solo on-line, saremo in tanti in fiera. Il prossimo 18 gennaio si terrà una Consulta delle attività economiche per coordinare chi e come dovremo operare".

L’amministrazione comunale darà un contributo di circa 15.000 euro per allestire gli stand e la distribuzione del materiale pubblicitario: "Inseriremo anche le bellezze del nostro entroterra – continua Cavalieri – e naturalmente il materiale pubblicitario di Cattolica. E’ dal 2019 che non affrontiamo così tante fiere e così importanti. Tutte le associazioni di categoria parteciperanno a questo mese di promozione e crediamo fortemente in questo lavoro di squadra. Budapest e l’Ungheria sono importanti e crediamo anche in questa nicchia di mercato turistico, anche grazie ai collegamenti con l’aeroporto di Rimini. Siamo fiduciosi, e consapevoli che tale lavoro porterà i suoi frutti".

Il 2024 della Regina passa anche da questo tipo di iniziative e da un rilancio di tutto il comparto turistico anche attraverso le presenze turistiche straniere. "Tutti gli operatori si devono sentire coinvolti _ conclude Cavalieri _ perché promuovere Cattolica significa promuovere un territorio e tutte le sue attività economiche, pubblico e privato insieme possiamo raggiungere ottimi risultati".

Luca Pizzagalli