La Regina va ’a prendere’ i turisti direttamente nelle stazioni

Aspettare il treno a Milano e intanto osservare le bellezze della Regina che scorrono sullo schermo. Da venerdì 8 marzo e per i prossimi due mesi, Cattolica sarà in onda con un video spot visibile sui display di ben 10 stazioni ferroviarie nelle principali città della Lombardia: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano Bovisa, Milano Cadorna, Monza, Pavia, Varese. Spot che andrà in rotazione per 570 passaggi al giorno. Dopo le tre fiere internazionali di Bruxelles, Monaco e Budapest, l’Amministrazione e gli operatori economici di Cattolica continuano con l’attività di promozione turistica della città e del territorio e lanciano una nuova ed interessante iniziativa. "È la prima volta che Cattolica punta anche su questo tipo di promozione – spiega il vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – le stazioni ferroviarie sono un crocevia di persone e quelle della Lombardia, in particolare, degli snodi internazionali e quindi delle finestre sul mondo. Sono indubbiamente una grande vetrina per noi. Come amministrazione abbiamo subito accolto con piacere questa idea su proposta delle "Spiagge di Cattolica" per due motivazioni: innanzitutto perché riteniamo fondamentale il confronto con le associazioni di categoria così come avvenuto con le fiere e crediamo che questa sinergia sia importante sul fronte della promozione in un territorio strategico per la nostra città come la Lombardia. L’altra motivazione ha una grande valenza ambientale: questa comunicazione vuole anche essere un incentivo alla mobilità sostenibile, invitando i turisti a venire in treno a Cattolica". Costo della comunicazione: "L’ amministrazione ha investito quasi 20mila euro – continua il Vice sindaco Belluzzi – e sono risorse attinte dall’extra gettito della tassa soggiorno. A queste si aggiunge il contributo delle "Spiagge di Cattolica". Infine: "La nostra prossima missione sul fronte della promozione – annuncia Belluzzi – sarà il 13 e 14 aprile ad Ardesio".

Luca Pizzagalli