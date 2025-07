La Regina va all-in col concerto di Ferragosto

La Regina ha calato l’asso per l’estate annunciando che per la prima volta negli ultimi anni si terrà una mega concerto dal vivo proprio la sera di Ferragosto in Piazza Primo Maggio. "Quest’anno si terrà il concerto di Ferragosto, in piazza Primo Maggio alle 21, un evento che abbiamo voluto offrire ai nostri cittadini e turisti per trascorrere insieme il giorno più gioioso dell’estate in un luogo di incontri e relazioni come una piazza – conferma la sindaca Franca Foronchi –. Lo abbiamo pensato come una grande festa di comunità, musica sotto le stelle per tutti e tutte, famiglie, grandi e piccoli, a cui seguirà il sempre atteso spettacolo dei fuochi di artificio. Il concerto di Ferragosto rientra nell’ambito di "Cattolica musicale", la nuova iniziativa promossa dall’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci con cui abbiamo arricchito un già denso calendario dell’estate. Un cartellone nel cartellone a base di generi celebri che vanno dallo swing al jazz, passando dalla lirica al liscio. Pagine di musica indimenticabile che siamo certi attireranno in piazza tantissime persone".

Dunque tanta musica, festa e poi i fuochi pirotecnici per un Ferragosto che lascerà il segno. Poi la sindaca lancia uno sguardo ad un inizio di stagione turistica in crescendo: "Il trend delle presenze fino ad ora è positivo e anche attraverso queste proposte vogliamo far provare il "Gusto di vivere Cattolica" ogni giorno della nostra estate" conclude la prima cittadina. Intanto "Cattolica musicale" si annuncia davvero ricca di appuntamenti: dai primi di luglio fino a fine agosto saranno tante le sere d’estate uniche e travolgenti, nelle piazze e nelle vie di Cattolica. Si terrà la rassegna "Jazzfeeling" per poi passare alle atmosfere del Sudamerica con "Pasiòn argentina" del famoso ensemble Del Barrio. Poi spazio allo swing con il concerto "Baciami piccina" dei "The Champs of Swing". Ma anche spazio alle musiche della tradizione e a quella romagnola con l’orchestra Santa Balera e con il concerto, tra liscio e balli di gruppo, di Bruno Mercatelli, reduce da The Voice Senior che, tornerà a far danzare Piazza Mercato a ritmo di liscio e tanto altro, ma sarà anche protagonista di una delle serate in piazza Po al Torconca. La stagione estiva cattolichina, dunque, entra nel vivo con tante proposte e per tutti i gusti.

Luca Pizzagalli