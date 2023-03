La Regione ai sindaci: "L’allevamento è in regola" Sì alla commissione ad hoc per vigilare sull’impianto

Sì al nuovo maxi allevamento di polli a La procedura che ha portato ad autorizzare il nuovo polo avicolo intensivo di Fileni è in regola: "Ha rispettato in ogni passaggio tutte le norme previste". Lo ha ribadito ieri l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo, che ha incontrato a Bologna una delegazione di sindaci e assessori della Valmarecchia. Incontro avvenuto dopo la promessa di "azioni concrete e comuni" fatta dai sindaci al comitato ’Per la Valmarecchia’ che si batte contro l’allevamento. "Ci eravamo assunti l’impegno – ricorda Stefania Sabba, sindaca di Verucchio – di occuparci delle preoccupazioni sorte dopo la notizia dell’attività di allevamento avicolo di Maiolo. L’abbiamo fatto nelle settimane scorse, lo abbiamo fatto ieri e continueremo a farlo".

Al tavolo con la Sabba e gli altri sindaci (alcuni presenti, altri collegati on line) c’erano anche dirigenti e funzionari di Arpae e dei settori sanità e ambiente della Regione. Durante l’incontro l’assessore Priolo ha ribadito l’assoluta correttezza dell’iter amministrativo che ha dato l’ok al nuovo stabilimento di Fileni nel sito ex Arena, dove c’era un altro allevamento fin dal 1972. Scartata perché "ritenuta impraticabile" dalla Regione la proposta, fatta dagli amministratori, di stanziare fondi per "dare una nuova destinazione all’area". Due risultati però gli amministratori li hanno ottenuti: monitorare costantemente l’impatto ambientale, paesaggistico e odorifero "a tutela della salute della comunità e del benessere animale", attraverso le più moderne tecnologie; l’istituzione di una commissione tecnico-scientificala che dovrà controllare, in modo puntuale e costante, il progetto e l’attività dell’impianto. E sarà la stessa Unione dei comuni della Valmarecchia a indicare i componenti, ma i tecnici delle agenzie regionali hanno già dato piena disponibilità a farne parte.

m.c.