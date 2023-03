La Regione attende l’impianto eolico in mare "Aspettiamo la risposta alle nostre osservazioni"

"Accelerare sui progetti eolici in mare davanti a Ravenna e Rimini". Lo chiede Legambiente e lo chiede Europa Verde che ha interrogato la Regione, attraverso il consigliere Silvia Zamboni, per capire a che punto sono i due progetti. "Per entrambi i progetti, che rientrano nel piano integrato nazionale per l’energia e il clima – spiega l’assessore all’ambiente Irene Priolo – è stata avviata la Valutazione di impatto ambientale nella quale la Regione interviene esprimendo unicamente un parere. Per Rimini, il ministero competente ha comunicato la procedibilità ma si è in attesa che il proponente presenti le integrazioni alle osservazioni della Regione. Per Ravenna, la Regione deve formulare un parere sentite le amministrazioni interessate: la durata massima del procedimento è di 150 giorni". Insomma si procede verso le pale in mare per entrambi i progetti, parole accolte con soddisfazione da Europa verde.