La Regione Emilia-Romagna premia la Omag Mt San Giovanni per la promozione in Serie A1

La Regione premia la Omag Mt San Giovanni per la splendida stagione sportiva che si è conclusa con la promozione in serie A1. Ieri il presidente Michele de Pascale e l’assessora allo Sport Roberta Frisoni hanno incontrato a Bologna le atlete vincitrici anche della Coppa Italia di A2. A ricevere la targa della Regione si sono presentati la capitana Serena Ortolani, l’allenatore Massimo Bellano e il presidente della società Stefano Manconi. Presente ieri a Bologna, presso la sede della Regione anche la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli. "E’ stato un risultato eccezionale quello della Omag Mt San Giovanni, un risultato che conferma come la passione e l’impegno possano portare a grandi risultati – hanno detto il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni – Tutta l’Emilia-Romagna è orgogliosa. La vostra giovane età vi rende un esempio per le tante ragazze che praticano questo sport". "Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento – conferma il presidente Omag Mt Stefano Manconi – ci ha fatto enorme piacere questa iniziativa". Ora prosegue la ricerca di un palazzetto dove giocare il prossimo campionato di serie A1. L’amministrazione comunale pesarese ha già dato massima disponibilità, mentre la prossima settimana si terrà a Cesena l’incontro tra la Omag Mt San Giovanni e l’amministrazione comunale per capire se vi fosse pure la disponibilità del Carisport di Cesena.

Luca Pizzagalli