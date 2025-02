La Regione in campo per i Mutoid: "Troveremo il modo di farli restare"

"Siamo preoccupati, molto preoccupati. Per noi è impensabile dover andare via da qui. Ma non sappiamo cosa fare...". Lyle Rowell, l’artista canadese diventato celebre con le sue macchine sputaf, è tra gli abitanti storici di Mutonia. Lyle vive al campo Mutoid di Santarcangelo da più di 30 anni. È stato uno dei primi artisti della comunità steampunk a mettere le radici qui. E dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha dato ragione al vicino di casa dei Mutoid (Giorgio Ricci), dichiarando "abusive" le abitazioni degli artisti, Lyle e tutti gli altri stanno vivendo giorni drammatici. "Non sappiamo cosa fare. Non vogliamo andarcene", ripete Lyle. La sentenza dei giudici (inappellabile) riguarda 22 delle 27 piazzole di sosta con roulotte, container, vecchi camion trasformati in abitazioni dai Mutoid. Per il Consiglio di Stato gli abusi, accertati dal Comune nel 2013, andavano demoliti. È illegittima la revoca dell’ordinanza di abbattimento emessa dall’amministrazione a seguito del piano urbanistico speciale (adottato del 2014) per salvare il campo Mutoid.

Dopo il verdetto Stefano Valeriani, avvocato degli artisti, e i legali e i tecnici del Comune si sono già messi al lavoro, con l’obiettivo di trovare una soluzione che regolarizzi – una volta per tutte – il campo Mutoid. Non sarà facile. Un ruolo fondamentale nella partita lo giocherà anche la Regione. L’area dove gli artisti vivono dal 1990 è un terreno demaniale dato loro in concessione dalla Regione. L’assessore regionale alla cultura, Gessica Allegni, assicura il massimo impegno per salvare Mutonia. "La Regione intende sostenere il valore culturale, artistico e sociale di Mutonia – dice Allegni – L’auspicio è che si possa trovare la soluzione, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, per dare continuità a questa comunità unica in Italia e in Europa, riconosciuta a livello internazionale, che ha dato vita a un’esperienza intelligente e originale a Santarcangelo dal 1990. Un collettivo di artisti che nel tempo è diventato parte integrante della città dove ha trovato casa, in un reciproco e continuato scambio culturale. A questo punto è necessario trovare una soluzione compatibile con gli aspetti tecnici e urbanistici per non disperdere la ricchezza di questa esperienza".

Non scende ancora nei dettagli la Allegni. Ci vorrà tempo, per elaborare una soluzione urbanistica che, nel rispetto delle norme, possa garantire ai Mutoid di continuare a vivere e a lavorare come hanno sempre fatto in tutti questi anni. Di sicuro, le loro case – così come sono oggi – non possono restare. La strategia a cui si sta lavorando è trovare gli strumenti urbanistici per permettere ai Mutoid di avere abitazioni a prova di legge

Manuel Spadazzi