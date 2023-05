La Regione in campo per rigenerare le colonie Bonaccini incontra i sindaci e apre agli interventi

La ’santa alleanza’ tra Rimini e Riccione per far uscire le colonie da abbandono e degrado. Ieri alla palazzina Apt "incontro operarativo" coi due Comuni e la Regione, presente in forze col presidente Stefano Bonaccini, gli assessori Andrea Corsini (Turismo) e Barbara Lori (Programmazione territoriale). I sindaci Jamil Sadegholvaad e Daniela Angelini, gli assessori Roberta Frisoni (Rimini) e Christian Andruccioli (Riccione), tecnici e dirigenti. Convitato di pietra: la Soprintendenza. Che – sottolinea il Comune di Rimini – "ha recentemente confermato la disponibilità a collaborare per far sì che questo patrimonio possa avere una nuova vita dopo anni di disuso". "Le colonie sono un patrimonio con cui identifichiamo il ‘passato’ della nostra riviera – dice Sadegholvaad – ma che possono avere un ruolo chiave per il futuro della nostra economia turistica. Questo è possibile promuovendo un’offerta ricettiva di alta qualità attraverso l’inserimento di nuove funzioni e nuovi servizi di vario tipo (sportive, culturali, wellness, opere per favorire l’accessibilità e i collegamenti) a favore dei residenti oltre che dei cittadini temporanei".

"L’area delle colonie, che segna i confini tra Rimini e Riccione – commentano Angelini e Andruccioli – ha un enorme valore strategico. Con Rimini c’è piena condivisione nel portare avanti una strategia di rigenerazione coordinata. Il percorso che dovremo affrontare non sarà certamente semplice ma cogliamo con estremo favore la novità rappresentata dalla comune volontà politica e amministrativa che sta emergendo". Il Comune di di Riccione ha la proprietà di alcune ex colonie "che devono essere rigenerate mantenendo appieno il pregio architettonico e il valore paesaggistico degli edifici". "Intendiamo inoltre garantire – aggiungono Angelini e Andruccioli – il pieno supporto ai progetti dei privati che intendono riqualificare le proprie strutture". "L’obiettivo comune – chiosa Sadegholvaad – è di mettere le basi per un la riqualificazione di un patrimonio immobiliare e storico che si estende tra Rimini sud e il Marano anche alla luce di alcune novità che riguardano alcuni di questi spazi, a partire dalla recente acquisizione dell’ex Bolognese da parte di imprenditori del territorio".

Mario Gradara