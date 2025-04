La Regione prepara con Rimini la legge sugli affitti brevi ai turisti

Entro il mese di maggio la Regione avvierà l’iter che porterà a una legge per disciplinare gli affitti brevi delle case ai turisti. L’annuncio è stato dato ieri dagli assessori regionali Roberta Frisoni (turismo) e Giovanni Paglia (politiche abitative). Un fenomeno, quello legato agli affitti ai turisti, che a Rimini ha registrato un vero boom, come dimostrano i numeri passati in rassegna di recente dal sindaco Jamil Sadegholvaad: "Oltre 300mila presenze turistiche non registrate".

Proprio il Comune di Rimini sarà tra gli stakeholder del tavolo di lavoro che verrà avviato dalla Regione con sindacati, associazioni di categorie e colossi del web, che dovrà mettere a punto la nuova legge. "In Emilia Romagna è un fenomeno di crescente impatto – ha chiarito l’assessore Paglia – ma non siamo ancora arrivati a un fenomeno di massa come a Venezia e Firenze. Tuttavia stiamo arrivando a quella situazione, è importante intervenire prima".

Il tavolo di lavoro dovrebbe durare circa 6 mesi, per poi portare la discussione in assemblea in autunno. L’obiettivo è arrivare alla legge entro fino anno.