La Regione ’stoppa’ l’impianto eolico

La Regione è pronta a bocciare il nuovo parco eolico che dovrebbe sorgere a Badia Tedalda. Un impianto che, se realizzato, avrà un forte impatto sulla Valmarecchia. A confermarlo ieri è stato l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo (foto), in risposta all’interrogazione della consigliera Pd Nadia Rossi. Nel question time la Rossi ha ricordato i numeri dell’impianto che (stando al progetto) si svilupperà "lungo circa 2.950 metri, con torri altre 180 metri (pale incluse), a meno di 7 chilometri da beni sottoposti a tutela". Per questo la Rossi ha chiesto così di "avviare un percorso con alla Regione Toscana, per definire l’intesa per la tutela paesaggistica dei territori confinanti...". In risposta alla Rossi, l’assessore all’ambiente e vicepresidente dell’Emilia Romagna Priolo ha spiegato ieri che "con tutta probabilità il parere della Regione sul provvedimento sarà negativo, perché sono evidenti diverse criticità per il territorio in particolare sotto il profilo paesistico". Inoltre, dopo l’interrogazione del deputato Pd Andrea Gnassi, "stiamo chiedendo al ministero dell’Ambiente di rivedere le norme, per consentire le procedure di valutazione ambientale".