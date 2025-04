La relazione tra cibo, natura e cultura

Natura, cultura, cibo: cosa unisce questi tre elementi? Qual è il punto di incontro e di equilibrio tra loro? La relazione tra natura, cultura e cibo è profonda e complessa, poiché il cibo non è solo un elemento essenziale per la sopravvivenza, ma anche un veicolo di tradizioni culturali, identità e pratiche sostenibili. Si chiude affrontando, dunque, altri grandi temi dell’attualità la rassegna ‘Che cosa fanno oggi i filosofi?’ con il quarto e ultimo appuntamento in programma oggi, alle 17, al Centro culturale polivalente. Protagonisti del dialogo la semiologa, specializzata in comunicazione alimentare, Simona Stano, e il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini. A moderare l’incontro sarà il curatore della rassegna, il filosofo cattolichino Claudio Paolucci, professore ordinario di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’Università di Bologna.