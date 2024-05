La reliquia di San Francesco in viaggio per la Valmarecchia

Dopo oltre 800 anni San Francesco ‘ritorna’ a San Leo, dove ebbe in dono dal conte Orlando Catani di Chiusi il monte della Verna. Una reliquia del santo patrono d’Italia sarà esposta domani dalle 16 nella chiesa dell’antico convento di Sant’Igne, a San Leo. Sempre qui si svolgerà domani anche l’incontro Le stimmate: l’esperienza personale di Francesco che ci interroga: sarà don Gabriele Gozzi a introdurlo. La reliquia proseguirà il suo viaggio lunedì quando sarà esposta a Pennabilli, martedì sarà a Novafeltria e mercoledì a Sant’Agata Feltria. Dal 9 all’11 maggio poi le tappe a San Marino, per fare ritorno proprio a San Leo domenica 12 maggio. Saranno 8 giorni scanditi da un ricco programma di funzioni religiose, passaggi in luoghi di sofferenza, incontri culturali e di catechesi.

L’occasione degli incontri di fede, storia e cultura è dato dalle celebrazioni per gli 800 anni delle stimmate che il santo ricevette a La Verna. L’iniziativa è stata organizzata dalla Diocesi di San Marino e del Montefeltro e dall’associazione de ’I Cammini di Francesco in Emilia Romagna’, in collaborazione con i frati del santuario di La Verna e numerose realtà locali. Il reliquiario delle stimmate di San Francesco contiene una benda in lino intrisa del sangue del santo.

m.c.