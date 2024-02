La Repubblica si promuove alla Bit

Inaugurata nei giorni scorsi, alla presenza del ministro per il Turismo italiano Daniela Santanchè, all’Allianz MiCo del capoluogo lombardo, la Bit. In occasione della manifestazione più importante a livello nazionale, che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nazionale ed internazionale, San Marino presenta la sua offerta turistica e il calendario eventi 2024. L’edizione 2023 ha confermato il successo del suo format, superando aspettative e numeri di edizioni precedenti, raggiungendo gli oltre 37.000 visitatori e 1.032 espositori. San Marino si inserisce perfettamente in questo quadro, con la sua offerta di attività outdoor ed experience sostenibili che affiancano i consolidati prodotti turistici legati al patrimonio storico, culturale, paesaggistico e gastronomico del territorio della Repubblica. Per far conoscere tutte le novità della destinazione agli operatori e ai media italiani e internazionali, l’Ufficio del Turismo è presente fino a oggi con un stand di 42,5 mq insieme agli operatori Ace Tour Operator, Mayflower, San Marino Events, San Marino Outlet Experience e San Marino Welcome, che rappresentano San Marino nelle contrattazioni b2b.