La resa dei conti . Marcello balla da solo

La resa dei conti in Fratelli d’Italia sarà il 3 dicembre. Quel giorno, al centro congressi di Sgr, si eleggerà a Rimini il nuovo coordinatore provinciale del partito della Meloni. Dopo mesi di polemiche, incontri ’segreti’ e guerre tra le varie correnti sarà l’ora della verità, per capire finalmente chi prenderà il timone di Fd’I a Rimini. Il congresso servirà anche a scegliere i nuovi membri del coordinamento provinciale di Fd’I, che si aggiungeranno a quelli che ne fanno parte già di diritto per la carica che ricoprono (le due parlamentari Mimma Spinelli e Beatriz Colombo, il responsabile giovanile Flavio Mauro e chi fa parte anche della direzione nazionale). Sono 14 i posti a disposizione: 9 saranno eletti direttamente dagli iscritti, gli altri 5 saranno nominati dal nuovo coordinatore provinciale del partito. Sulla carta, saranno circa 700 i votanti al congresso di Fd’I. Tanti erano gli iscritti nel Riminese alla data del 30 settembre, ultima data utile per poter partecipare al congresso.

Parte da favorito per l’elezione a nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che è stato anche (finora) l’unico ad annunciare la sua candidatura. Il consigliere comunale, sbarcato in Fd’I dopo tantissimi anni passati in Forza Italia, è quello che ha portato più tesserati nel partito. La corrente che fa capo a Gioenzo Renzi, il decano di Fd’I, non ha ancora sciolto le riserve. "Nicola ha annunciato che si candiderà. Per il momento io non penso di farlo – dice Renzi – Ma ritengo debba esserci prima un confronto preliminare tra noi sui candidati e anche sui programmi che intendono portare avanti". Nel frattempo Marcello è già partito con la sua campagna. "Ho già raggiunto il numero di sottoscrizioni dei tesserati necessario alla presentazione della candidatura".

Resta da capire cosa farà invece Filippo Zilli. Aveva rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale (lasciando il posto ad Ada Di Campi) ufficialmente per "i tanti impegni col partito, con la famiglia e con il lavoro". In realtà Zilli era pronto a candidarsi a nuovo coordinatore provinciale. Un progetto che, stando ai ben informati, avrebbe accantonato. Se è vero che c’è ancora tutto il tempo per presentare le candidature, non è affatto da escludere che Marcello possa correre da solo al congresso.

Manuel Spadazzi