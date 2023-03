La resa dei conti nel Pd "No alle fughe in avanti di chi ha votato la Schlein"

"No alle fughe in avanti" da parte delle ’truppe’ di Elly Schlein a Rimini. L’avvertimento arriva direttamente da chi ha sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie. Nel Pd riminese le cose sono destinate a cambiare dopo l’elezione della Schlein. Sia nei singoli circoli, sia nelle varie segreterie comunali. I fedelissimi della nuova segretaria nazionale dei dem cercheranno di far pesare la vittoria, forti anche dell’ingresso - imminente - di nuovi iscritti, che si tessereranno al Pd dopo aver votato la Schlein alle primarie.

Per Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici di Rimini e coordinatore del comitato di Bonaccini alle primarie, "è purtroppo in corso una narrazione dei fatti che non corrisponde alla realtà.

Perché nel territorio riminese, alle primarie (come già nella prima fase di consultazione nei circoli) ha vinto Bonaccini, che ha ottenuto il 54,51% dei voti". Eppure "a Rimini si assiste a fughe in prospettiva che – dice Morolli – suonano come un campanello d’allarme". Chiaro il riferimento ai ’movimenti’ in corso all’interno del Pd riminese e anche fuori, nel mondo della sinistra che ha sostenuto la Schlein. Sarebbe sbagliato, fa capire Morolli, da parte della corrente fedele alla Schlein cercare ora la rivalsa nel territorio riminese, dove Bonaccini ha vinto. "Sconfesserebbe il progetto di rinnovamento e unità professato dalla Schlein stessa. Forse ci si dovrebbe preoccupare di sedersi subito al tavolo con chi ha sostenuto Bonaccini".

"Ora – continua Morolli – vanno create le condizioni per lavorare insieme per il rilancio del partito. I temi li conosciamo bene e sono emersi nelle primarie. Ma occorre fare attenzione ed evitare le fughe a cui stiamo assistendo...". Il messaggio è fin troppo chiaro: chi pensa di ribaltare il partito a Rimini, dopo l’elezione della Schlein, si sbaglia. Il ’nuovo’ Pd dovrà fare i conti con chi ha sostenuto Bonaccini.

Manuel Spadazzi