La rete delle donne . Una voce dopo i messaggi : "Fidati di noi, ti aiutiamo"

La salvezza a volte passa da un sussurro, da un messaggio su WhatsApp, da una frase detta con cautela: "Vai lì. Fidati, ti aiutano". Nelle storie di violenza c’è un elemento costante che ricorre più di ogni altro: una donna che guida un’altra donna verso la luce. Lo si è visto anche di recente nella vicenda della giovane originaria del Bangladesh riuscita a sottrarsi a un matrimonio forzato. Grazie ad un’amica la ragazza è riuscita a mettersi in contatto via WhatsApp con il consultorio di Rimini e con una volontaria di un centro antiviolenza. Fondamentale il tam tam che l’ha condotta - nonostante le migliaia di chilometri di distanza - fino alle operatrici e alle volontarie italiane.

Partiamo proprio da qui: quanto è determinante il passaparola nel percorso che porta una donna a chiedere aiuto?

"È determinante – spiega Elisabetta Pillai, responsabile area sociale interdipartimentale Dsdia e presidi ospedalieri dell’Ausl Romagna –. Le donne che arrivano ai nostri consultori spesso ci arrivano perché un’altra donna ha indicato loro la strada. È un tam tam silenzioso, ma fondamentale"

Il caso della ragazza bengalese lo conferma.

"Posso solo dire che anche in questo caso non è stata una chiamata diretta o formale, ma un passaparola tra donne. Ecco perché dobbiamo custodire questa rete di fiducia: è una struttura invisibile ma fortissima."

Veniamo al vostro lavoro: cosa offre concretamente il Dipartimento?

"I consultori familiari sono uno dei nodi fondamentali della rete contro la violenza. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con i pronto soccorso, con i centri antiviolenza, con le forze dell’ordine e con gli enti locali. All’interno dell’azienda esiste una procedura strutturata per l’accoglienza delle donne che accedono ai pronto soccorso, con un percorso definito e personale formato appositamente"

Come viene impostato il percorso di aiuto?

"Ogni donna viene accolta e ascoltata. Da lì si costruisce un percorso personalizzato. Se emerge un rischio concreto, in sinergia con il centro antiviolenza organizziamo la messa in protezione. Ma non ci fermiamo alla fase emergenziale: garantiamo anche un supporto psicologico gratuito, perché il percorso di uscita dalla violenza è lungo e richiede continuità."

Avete dati recenti?

"Nel 2024, nei consultori dell’ambito riminese, abbiamo preso in carico 265 donne vittime di violenza. Di queste, circa 80 sono straniere. Con le donne migranti il lavoro è ancora più delicato: c’è spesso una barriera linguistica o culturale che può inibire la richiesta d’aiuto. Ed è proprio per questo che il passaparola tra donne diventa vitale"

Lorenzo Muccioli