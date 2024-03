"La rete di appalti è poco equa"

Un’azienda immobiliare riminese come incaricante avrebbe designato una ditta edile come appaltatrice, che a propria volta ha quindi delegato a diversi subappalti i lavori da compiere nel cantiere di via Dario Campana, tra cui le costruzioni in cartongesso di cui sarebbe stata incaricata la ditta milanese di cui facevano parte i quattro egiziani protagonisti del pericoloso sit-in. Sarebbe questa la catena di appalti a fare da sfondo all’incidente sfiorato ieri nel cantiere, dove secondo il segretario generale Fillea-Cgil provinciale, Renzo Crociati: "Ci troviamo di fronte ad uno stratificato sistema di subappalti che ricorda tanto il ’caso Firenze’ (il cantiere di via Martiri dove si è spezzata la trave dell’impalcatura del nuovo supermercato Esselunga, ndr). Non sorprendiamoci poi se ciclicamente ci troviamo di fronte a situazioni di irregolarità o, come in questo caso, di mancati pagamenti. Poiché fino a quando non verrà garantita la parità di trattamento economico tra ditta appaltante e subappaltante ci saranno sempre più situazioni di questo genere. Dove però la prossima volta – conclude Renzo Crociati – potrebbe finire in modo più drammatico. Quella di oggi (ieri, ndr) è solo la fotografia delle criticità che si riscontrano in troppe altre realtà".