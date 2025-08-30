La rete oscura chi colpisce le donne: "Quelle foto non ci rappresentano, adesso servono subito nuove leggi"

La chiusura del sito “Phica”, avvenuta dopo una pioggia di denunce, segnalazioni e firme raccolte sui social, non basta a rimarginare una ferita che riguarda migliaia di donne. Politiche, influencer, professioniste, ma anche ragazze comuni fotografate a loro insaputa in spiaggia, in palestra o perfino mentre facevano la spesa: materiale diffuso senza consenso e condito da commenti sessisti, violenti, istigatori di reati.

La riminese Giulia Sarti, ex deputata M5S e oggi delegata alla legalità per Comune e Città Metropolitana di Bologna, conosce bene il peso di una violenza digitale che si prolunga nel tempo. Già vittima nel 2013 della diffusione di immagini intime rubate, ha visto quelle stesse foto riaffiorare sul web a distanza di anni. In un’intervista a la Repubblica, Sarti ha ricordato quanto sia difficile non identificarsi con quelle immagini, pur sapendo che non rappresentano la persona reale: "Ricordatevi sempre chi siete – ha detto – e che quelle foto non vi definiscono. Siamo molto di più di uno scatto usato in modo illegale e sbagliato".

La vicenda di Phica, che ha colpito anche altre figure pubbliche come Giorgia Meloni, Elly Schlein e Maria Elena Boschi, mostra il lato più oscuro di una rete che, senza regole efficaci, diventa terreno di normalizzazione della violenza. Non è un caso che proprio da Rimini sia partita la denuncia che ha dato la spinta decisiva alla chiusura del sito: l’avvocata Jessica Valentini ha sollevato pubblicamente il problema, segnalando come su Phica fossero presenti intere sezioni dedicate al territorio, comprese foto scattate di nascosto a ragazze in leggins al Rimini Wellness o a donne che passeggiavano ignare sulla spiaggia.

Se la piattaforma è stata chiusa, ora tocca agli utenti rispondere delle proprie responsabilità. La Polizia Postale sta infatti ricostruendo gli indirizzi di chi ha caricato o commentato immagini. Le accuse che potrebbero scattare non sono di poco conto: diffamazione aggravata, istigazione a commettere reati, vilipendio di cariche dello Stato e diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite. Un reato, quest’ultimo, che prevede la denuncia della vittima entro sei mesi.

Molti frequentatori del forum, temendo conseguenze, hanno iniziato a cancellarsi. Ma il tema resta: chiudere un sito non significa estirpare una cultura tossica. Come ha sottolineato Sarti, è necessario un movimento culturale e normativo che renda intollerabile la diffusione non consensuale di immagini, al pari del bullismo nelle scuole.

Oggi il vero banco di prova è duplice: da un lato la capacità delle istituzioni di dotare le autorità di strumenti rapidi ed efficaci, dall’altro la responsabilità collettiva di non voltarsi dall’altra parte. Perché, come ricorda la stessa Valentini, il problema non riguarda solo le donne coinvolte ma l’intera società: accettare questi meccanismi di umiliazione significa alimentare un terreno in cui la violenza contro le donne continua a germogliare.