La reunion dei ‘ragazzi’ del bar Liverpool

Rimpatriata l’altra sera a Riccione per i ‘ragazzi del bar Liverpool’ che hanno voluto ritrovarsi attorno a un tavolo per ricordare gli anni in cui ragazzi lo erano davvero. Hanno mescolato brindisi e ricordi, come se il tempo non fosse mai passato. La regia della reunion è stata affidata a Alver Zambon, complici Moreno Villa e Andrea Baschetti, star della serata Gianni ‘Papera’ Mazzoli.