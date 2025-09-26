"La ricetta della felicità". La Riviera protagonista sul piccolo schermo

Rimini e Riccione tornano a brillare sul piccolo schermo grazie a "La ricetta della felicità", la nuova serie diretta da Giacomo Campiotti e trasmessa in questi giorni su Rai 1 in quattro prime serate. Una coproduzione Rai Fiction e Stand by me che, oltre a raccontare l’amicizia tra Marta (Cristiana Capotondi) e Susanna (Lucia Mascino), diventa anche un omaggio alla Riviera Romagnola.

Se Marina di Romagna è un luogo di fantasia, le riprese hanno trovato casa tra Rimini e Riccione, insieme ad altre località della costa. Rimini, città che porta con sé l’eredità di Fellini e un centro storico in continua trasformazione, offre la cornice ideale per raccontare la rinascita personale e il confronto con il passato. Riccione, con le sue spiagge iconiche, le discoteche e la vitalità dei locali notturni, restituisce invece l’energia giovane e frizzante della riviera, capace di trasformarsi in simbolo di libertà e nuove possibilità.

Girare qui non significa soltanto valorizzare paesaggi, ma mostrare un’identità fatta di accoglienza, calore umano e autenticità. In questo scenario, tra piadinerie, mare e comunità solidali, Marta scopre che la felicità può arrivare dove meno la si aspetta, regalando al pubblico uno sguardo intimo e insieme universale sulla forza dei legami.