La ricetta di Marcello Tonini: "Zero cemento e più sanità"

"Salvaguardare l’economia turistica vuol dire evitare la cementificazione in tutte le aree verdi che attualmente Misano possiede al di sotto della linea ferroviaria. Questo si deve fare senza se e senza ma". Marcello Tonini si presenta davanti a centinaia di misanesi nella sala dell’hotel Savoia giovedì sera, fissando i primi paletti per distinguersi dal sindaco uscente Fabrizio Piccioni e dalla maggioranza che ha governato negli ultimi cinque anni.

Doveva essere l’occasione per conquistare il pubblico e Tonini non l’ha voluta mancare aprendo così la serata: "Vi voglio far innamorare". Poi l’affondo: "Misano non ha un’anima. Certo sono state fatte cose, che però da sole non producono un effetto identitario". Veniamo ai punti programmatici citati dal candidato, con un passato come direttore generale dell’Ausl, partendo da un suo punto di forza, la sanità. "Il servizio sanitario nazionale è in grande difficoltà, e le risorse da dedicare al welfare sono poche. Allora, un piccolo comune come Misano può dare un contributo investendo proprie risorse per potenziare l’assistenza domiciliare, oppure per aumentare la percentuale di cittadini che aderiscono agli screening oncologici". C’è poi l’ambiente. "Curarlo è questione di buon senso. Occorre realizzare un progetto che preveda una importante piantumazione attorno alle aree più critiche quali l’inceneritore e le zone ad alto traffico veicolare. La capacità di convergere tutti insieme su questi temi rafforza la coesione sociale". Infine un appello ai giovani: "Loro sono il nostro futuro, e lo dovranno portare avanti con forza e gioia. La gioia del mondo sono loro, quindi: il voto è nello stesso tempo un diritto ed un dovere ed è il primo contributo concreto al cambiamento".

Andrea Oliva