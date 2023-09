La ricetta di Staccoli: "Sconti sui parcheggi"

Un caffè stellato. C’è anche Staccoli Cafè tra i 45 migliori bar e pasticcerie d’Italia (e tra i 6 dell’Emilia-Romagna) che si sono visti assegnare il prestigioso riconoscimento ‘Tre Tazzine e tre chicchi’ della guida Gambero rosso 2024. Un premio che la nota pasticceria cattolichina si aggiudica da oltre dieci anni consecutivi e che, al decimo anno, fa scattare anche l’assegnazione di una stella. Paolo Staccoli, titolare di Staccoli Cafè, coglie l’occasione per lanciare uno sguardo anche al commercio ed ai prossimi mesi invernali di Cattolica: "Dobbiamo favorire il parcheggio in città con formule di sconti o promozioni – spiega – oltre a segnalare adeguatamente la grande area dedicata alla sosta in piazza De Curtis. Poi penso anche alle vetrine accese e ben in evidenza almeno nei weekend per far trovare una città sempre pronta ad accogliere. Si deve puntare sull’intrattenimento, penso all’animazione per bambini lungo le vie del centro e nei nostri splendidi teatri, in questo modo le famiglie sarebbero sempre più desiderose di arrivare a Cattolica, ci si deve lavorare subito. L’inverno è alle porte".

Poi un commento sul prestigioso riconoscimento: "È sempre emozionante ricevere questo premio – osserva Paolo Staccoli – e non ci farò mai l’abitudine anche se ormai sono molti anni che ci viene conferito.

Tutte le volte che lo ricevo – aggiunge – penso ai ragazzi che lavorano con me: senza di loro non sarebbe possibile. Utilizziamo le migliori materie prime, facciamo attenzione ad avere il locale sempre in perfetto ordine e pulizia, innoviamo ogni anno con prodotti ed idee ma non basta. Credo che il lato umano abbia sempre la parte fondamentale: sono i nostri ragazzi a fare la differenza, con la loro professionalità e con i loro sorrisi, l’attenzione al cliente e la voglia di fare".

lu. pi.