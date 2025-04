La ricetta vincente dell’istituto ’Guerra’

Un esordio con i fiocchi a Riolo terme per gli studenti dell’alberghiero dell’istituto ’Tonino Guerra’ di Novafeltria. Era la prima volta per loro al concorso culinario ’Il piatto verde’, dove hanno sfidato i ragazzi di istituti alberghieri arrivati da tutta Italia e anche dall’estero. "Arrivare in finale era già un grande traguardo per noi. Tornare a casa con un premio è motivo di grande orgoglio: abbiamo dimostrato di poter competere con scuole di grande prestigio", dicono dall’istituto. Che ha vinto il premio speciale ’Il racconto del piatto’, assegnato alla studentessa Noemi Del Tito. "Questo risultato conferma la qualità della formazione del nostro istituto che, nonostante le dimensioni contenute, continua a distinguersi".

m.c.