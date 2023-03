La richiesta di ‘salvataggio’ "Impossibile assumerli ma il servizio va allungato"

Niente posto fisso per gli ’uomini rossi’. Fumata nera dai Comuni della costa, a cui ieri l’associazione dei marinai di salvataggio della provincia di Rimini aveva chiesto "di farsi carico del servizio di salvamento, rendendolo a tutti gli effetti quello che è, un servizi pubblico". Tradotto: va garantita l’assunzione. Dalle amministrazioni arriva però l’apertura per l’altra richiesta, che riguarda l’allungamento del servizio stagionale.

Con ordine. "L’ipotesi che i salvataggi diventino dei dipendenti pubblici è difficoltosa per gli enti comunali – attacca l’assessore al demanio del capoluogo, Roberta Frisoni –. Certamente i Comuni da soli non possono sostenere una simile richiesta, per diversi motivi". "Attualmente il servizio di salvamento – prosegue la Frisoni – viene pagato dai soli concessionari delle spiagge, i bagnini, e non ad esempio da titolari di bar e ristoranti. C’è un tema aperto su chi se ne debba fare carico. Il punto di caduta finale andrà individuato nella definizione dei criteri delle future gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni balneari. Siamo davanti a un momento storico, vogliamo capire in che modo procedere affinché si possa migliorare la qualità del servizio di salvamento". "L’assunzione dei marinai di salvataggio da parte dei Comuni non è una via praticabile dal punto di vista normativo", fa eco la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. Analogo concetto espresso dal sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti: "Assunzioni impossibili, perché la spesa corrente è uno scoglio assoluto. Le normative consentono affidamenti diretti sotto certe soglie, intorno ai 20mila euro, e per un periodo limitato di tempo, un anno, poi scatterebbe la rotazione. Fattori non compatibili con il settore del salvamento. Dal punto di vista legislativo poi andrebbero indette delle selezioni".

Molto più possibilisti invece gli amministratori sull’allungamento del servizio, chiesto dai marinai di salvataggio. Purché "ci sia una linea concordata a livello costiero, senza disparità tra i comuni e senza decisioni all’ultimo secondo, come avvenuto lo scorso anno. L’ideale è prevedere il nuovo calendario già a maggio", dicono più o meno all’unisono. Ma non si sbilanciano sulla durata: "E’ da valutare". Invece i baywatch chiedono di garantire il servizio dall’1 maggio al 30 settembre.

Salvataggi ’comunali’ bocciati anche da Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini Rimini sud e della Confartigianato balneari: "Ci sono norme vincolanti, servirebbe una decisione nazionale". Vanni resta contrario all’allungamento: "L’estate scorsa per una settimana in più, quasi tutta di burrasca, abbiamo avuto danni pesantissimi, con quasi 40 torrette distrutte. Un danno pesante, costano 2mila euro l’una, e ingiustificato, perché in quei giorni i turisti in spiaggia non c’erano". Eppure la stagione è sempre più lunga, per effetto del clima. "Prolungare il servizio non serve al turismo – dice Vanni – E’ soltanto una mossa politica".

Mario Gradara