La Ride Week della Regina entra nel vivo. Ecco tutti gli eventi per il weekend del MotoGp

Cattolica scalda i motori e si prepara a vivere il fine settimana più rombante dell’anno con la Ride Week, il calendario di eventi che anticipa l’adrenalina del MotoGp. Oggi e domani, tra via Fiume, piazza Primo Maggio, via Dante e le altre vie del centro, la città si trasforma in un vero circuito a cielo aperto, con moto da sogno, talk con i campioni e tanta musica. In viale Fiume sarà ricreata una griglia di partenza che ospiterà bolidi leggendari come la Ducati Desmosedici GP, la KTM ufficiale, la Yamaha del team Prima Pramac, la Moto2 del Team Fantic e la due ruote di Simoncelli. Momento clou sarà il Rider Talk, che vedrà i piloti del Motomondiale, tra cui Miguel Oliveira, Aron Canet, Celestino Vietti, Michele Pirro, Matteo Ferrari e Mattia Casadei, intervistati da Rosario Triolo insieme a Mattia Pasini e Andrea Migno. Si inizia oggi in piazza Primo Maggio dalle 16.30 alle 20.30, la Scuola di Minimoto della Federazione Italiana Moto. Alle 19.30, in via Fiume, il Rider Talk, seguito dal dj set poi il concerto della West River Band alle 21. Domani si inizia sempre in piazza Primo Maggio, qui tornerà la Scuola di Minimoto (16.30-20.30). Alle 16.30 in via Curiel invece il raduno di minimoto, poi alle 18 la sfilata lungo via Corridoni, Lungomare Rasi Spinelli e piazza Primo Maggio. In via Fiume spazio alla musica con un altro dj set (19-21 e dalle 23) e il concerto dei Birri Medi alle 21. Ma non è tutto: dalle 10 alle 20 viale Bovio e viale Matteotti ospiteranno il body painting show curato da Emma Camputaro e Giovanni Perfetti di Aba Italia, con modelle trasformate in tele viventi, accompagnato dall’esposizione di Molari Moto e Moto Club Cattolica.

Federico Tommasini