La riforma fiscale entra in aula. Minoranza all’attacco di Gatti

Dalla piazza all’aula. Dopo gli scioperi, i dibattiti pubblici, i duri scontri, la riforma fiscale è sbarcata in Consiglio grande e generale. Un lunghissimo dibattito quello sul progetto di legge sull’Imposta generale sui redditi. Un confronto duro tra maggioranza e opposizione. Con la minoranza che punta il dito contro il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. "C’è una totale mistificazione della realtà da parte della maggioranza – dice Sara Conti di Repubblica Futura – Ben 10mila tra sammarinesi e frontalieri sono scesi in piazza per dire no a quello scempio. Ben 8mila cittadini europei ogni giorno varcano il confine per venire a lavorare nelle nostre aziende e una riforma uscita così avrebbe esacerbato lo scontro sociale. In un Paese normale, un segretario di Stato che ha portato avanti una riforma in questo modo, si sarebbe già dimesso". Critiche al segretario Gatti arrivano anche da Matteo Zeppa di Rete. Zeppa definisce Gatti "il vero sconfitto", accusandolo di aver presentato "una riforma iniqua, discriminatoria. Ha umiliato il suo stesso governo e ha tagliato la faccia al suo collega Beccari, mettendo in bilico anni di lavoro diplomatico". Di tutt’altro parere, evidentemente, Marino Albani della Dc che difende la riforma sottolineando il ruolo decisivo del segretario Gatti, "riuscito nell’impresa di trovare la quadra nella trattativa tra le richieste dei sindacati e le esigenze di bilancio e di equità. Gli emendamenti sono indispensabili per portare a casa questa manovra che va a favore delle famiglie e dei redditi medio-bassi e rafforza i controlli fiscali".

Restando in maggioranza Iro Belluzzi di Libera sottolinea che "oggi siamo potuti entrare nel Palazzo in un clima tranquillo, segno di pacificazione sociale dopo due scioperi sicuramente importanti”. Ringrazia sindacati e imprese". Tommaso Rossini del Psd parla di una riforma "necessaria che la maggioranza ha portato avanti con responsabilità". "La nostra posizione è contraria sotto tutti i punti di vista – dice Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi – Lo è nei contenuti, negli obiettivi, nel metodo utilizzato". Gian Carlo Venturini della Dc bacchetta le opposizioni che "si affannano a raccontare la loro verità, forse per giustificare il fatto che, nonostante si sia trovato un accordo importante con le organizzazioni sindacali e le categorie, hanno perso un’opportunità politica".