La riminese arrestata da Israele: "Trattata come una criminale. Mi negavano anche l’acqua"

A casa, finalmente. Atterrata insieme ad altri attivisti italiani sabato sera a Roma, ieri pomeriggio Michela Monte è rientrata a Rimini. "Sono felice di essere di nuovo a casa. E felice per le tante manifestazioni in piazza, perché ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato, insieme alle autorità, a rientrare", sono le prime parole della 49enne riminese che faceva parte della missione della Global Sumud Flotilla. Giornalista freelance, Monte era imbarcata sul peschereccio Estrella y Manuel.

Quando è stata arrestata?

"La nostra barca è stata intercettata alle 5 di giovedì, a 40 miglia da Gaza. La Marina israeliana ci ha circondato, ha sparato con i cannoni ad acqua, poi ci ha fatto spegnere il motore e obbligato a metterci a prua fino a quando sono saliti a bordo i soldati, armati fino ai denti. Hanno preso il controllo e ci hanno portato al porto di Ashdod. Lì siamo stati ’accolti’ dalla polizia che ci ha trattato come criminali. Ore e ore sotto il sole, ad aspettare di essere identificati".

Poi vi hanno arrestato?

"Prima ci hanno sequestrato tutto: zaini, soldi, documenti, vestiti. Ad alcuni hanno tolto i medicinali salvavita. Dopo varie ore ci hanno preso le impronte e fatto firmare vari fogli. Poi ci hanno portato in carcere. Siamo rimasti per un po’ dentro una cella collettiva. Poi ci hanno sottoposto alle visite mediche, infine ci hanno separato per condurci nelle rispettive celle".

Quanti erano con lei in cella?

"Eravamo in 15 in una cella da 5. Siamo stati dentro da giovedì fino a sabato mattina. Ogni tanto ci svegliavano e ci deridevano. Niente ora d’aria, niente acqua.

Per cibo ci davano panini con la marmellata, con dentro le formiche. Non è così che si dovrebbe concludere una missione umanitaria".

Un incubo finito sabato. Come si sente?

"È stata un’esperienza dura che non auguro a nessuno. Sapevamo i rischi che correvamo, quando siamo partiti. Ma il nostro spirito è stato chiaro dall’inizio: portare aiuti a Gaza".

Sui social (e non solo) tanti vi hanno criticato.

"Ho visto un mare d’odio contro di me e gli altri attivisti. Augurare la morte a me, quando Israele sta commettendo un genocidio mi fa ridere. Il fascismo di certa gente è vergognoso. Servirebbe una reazione, un sussulto, da parte di tutti. Anche da parte di chi fa informazione".

Manuel Spadazzi