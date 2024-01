La Rimini del futuro ideata dai giovani. All’ex Astoria si premiano i progetti

La città del futuro immaginata da 60 studenti riminesi. E’ il progetto Riact, di Palloncino Rosso, evento di 3 giorni che chiede ai ragazzi di "mettersi in gioco per proporre la Rimini di domani". Al Cinema Astoria oggi una giuria valuterà i lavori che saranno creati per questa esperienza e premierà i migliori progetti. L’Astoria è "il luogo perfetto per fare Riact. L’evento nasce intorno ai temi degli usi temporanei, rigenerazione urbana, recupero e valorizzazione di immobili e spazi dismessi".