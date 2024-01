La Rimini del futuro nei progetti realizzati dagli studenti

La Rimini del futuro progettata dai ragazzi. Oltre 60 gli studenti partecipanti (in rappresentanza del liceo linguistico Valgimigli, dell’Ites Valturio, dei licei Karis e dell’accademia Laba) a React, il concorso rivolti a progetti di rigenerazione urbana. La fase finale si è tenuta presso l’ex cinema Astoria, da tempo al centro di un dibattito sul suo futuro utilizzo. Cinque i progetti, valutati dalla giuria di cui facevano parte – tra gli altri – la vicesindaca Chiara Bellini, il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, l’assessore all’urbanistica di Santarcangelo Filippo Sacchetti e il presidente del gruppo Ieg Maurizio Ermeti. Alla fine il progetto vincitore è risultato Ortosapiens, ideato per realizzare a Miramare (in una villa abbandonata) un luogo dove mangiare piatti sani e gustosi, a prezzi accessibili, e tenere lezioni di agricoltura sostenibile. Un progetto avanzato da Alexa Scani, Erica Fornaciari, Elena Gaspa, Gaia De Benidictis e Valeria Facchini.