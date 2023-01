La Rimini di Fellini diventa un "Amarcord disegnato"

Buon compleanno Federico... Il regalo di Rimini per il 103esimo anniversario della nascita di Fellini è la mostra inedita dedicata ad Amarcord, con i disegni che riprendono alcune tra le scene più famose del film. Si tratta di 65 opere, dipinte a olio su tavola e tela e realizzate da Agim Sulaj, artista di origini albanesi ma che da anni vive e lavora a Rimini. Sulaj si era già cimentato più volte con l’immaginario di Fellini. Suoi, per esempio, i murales dipinti tre anni fa nel borgo San Giuliano, con cui ha rappresentato il Maestro e alcuni personaggi più noti dei suoi film. E venerdì, nel giorno del compleanno del regista (nato il 20 gennaio del 1920), al cinema Fulgor inaugurerà la sua mostra dal titolo Amarcord disegnato. Le opere di Sulaj rimarranno esposte al Fulgor (presso le sale del museo Fellini) fino al 19 marzo. Sempre venerdì, in occasione del compleanno del Maestro, si potranno visitare gratuitamente tutto il giorno il Fellini Museum, il Museo della Città e la domus del chirurgo.

Il compleanno del Maestro sarà solo il primo dei tanti anniversari felliniani che Rimini festeggerà. Nel 2023 si celebreranno i settant’anni dall’uscita nei cinema de I Vitelloni, i sessanta di Otto e mezzo, e ancora mezzo secolo di Amarcord e i quarantanni de E la nave va, e il 31 ottobre saranno trent’anni senza Fellini. Per questo il Comune di Rimini sta lavorando a una lunga serie di eventi, che si svolgeranno sia al Fellini Museum che in altri luoghi della città.