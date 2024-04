La Rimini Marathon rivoluziona la viabilità

La Rimini Marathon cambia casa, spostando la sua base operativa dall’Arco d’Augusto al Club del sole a Rivabella. Ma i podisti impegnati con la corsa attraverseranno comunque il centro storico e il lungomare. Le principali modifiche alla viabilità avverranno domenica, giorno delle gare, ma il villaggio della Rimini Marathon aprirà già venerdì. Tre le gare previste: la mezza maratona di 21 chilometri, altre due corse sulle distanze di 16 e 11 chilometri. Dalle 5 del mattino alle 15 di domenica, a seconda del passaggio degli atleti, saranno interessate varie vie della città. Fino al completo transito di tutti gli atleti le strade interessate resteranno chiuse.

Il percorso della mezza maratona partirà da piazza Adamello a Rivabella proseguendo in via Toscanelli e via Coletti. Una volta passato il ponte della Resistenza continuerà in via Destra del Porto fino a Piazzale Boscovich e per tutto il lungomare Tintori fino a piazzale Kennedy. Gli atleti attraverseranno viale Vespucci e da via Fiume andranno verso il parco che dal mare porta alla via Roma giungendo all’Arco d’Augusto. Da qui si entrerà nel cuore della città passando per corso d’Augusto, le piazze Cavour e Malatesta, via Massimo d’Azeglio fino alla piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio. Poi tutti nel parco XXV Aprile fino alla zona delle Celle, passando per il ponte degli Scout. Una volta arrivati in via Tonale i partecipanti passeranno per le vie Albertini, Bagli, Capelli, Galla Placidia, per poi proseguire lungo le vie Maestri del Lavoro, Zangheri, Ceccaroni, Tombari e John Lennon e raggiungere via Popilia passando per via De Curtis. A quel punto imboccheranno via Marconi arrivando al sottopasso della ferrovia in via Curiel, tornando nella zona mare. Le ultime fatiche in via Nairobi a Torre Pedrera prima di immettersi sul lungomare nord per fare ritorno al Club del Sole. Durante la corsa saranno interdetti anche gli attraversamenti pedonali, a eccezione per quelli presidiati dai giudici di gara.