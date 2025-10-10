La ’Rimini proibita’ di Pesaresi ha già sedotto migliaia di visitatori

Che fosse destinata a diventare uno degli eventi dell’autunno riminese, lo si era capito dal giorno dell’inaugurazione. Il 13 settembre centinaia di persone erano accorse al vernissage di Rimini proibita, la mostra sulla Rimini degli anni ’80 negli scatti inediti di Marco Pesaresi, il fotoreporter riminese venuto a mancare nel 2001. È bastato il passaparola per portare in poche settimane già 3.400 visitatori ad ammirare la mostra fotografica, allestita nelle sale dei Palazzi dell’Arte. Merito delle immagini potenti di Pesaresi, capaci di restituire volti, storie e atmosfere di una Rimini scandalosa, trasgressiva, ammiccante, ma piena di energia. Scatti che mostrano le notti folli e le feste nelle discoteche della Riviera, con i loro personaggi ambigui e seducenti, ma anche la vita in spiaggia e la spensieratezza di quegli anni, dove tutto sembrava possibile. Corpi, volti e luoghi, nelle immagini selezionate dai curatori della mostra Mario Beltrambini e Jana Liskova, che si intrecciano alle parole di Pier Vittorio Tondelli e del suo capolavoro Rimini. Quelle foto, piene di vita – e anche di disperazione, in alcuni casi – ci ricordano come eravamo. Che cosa siamo stati. Il successo della mostra si spiega anche così: è un viaggio in un passato con cui continuiamo a fare i conti. L’esposizione, realizzata attingendo dall’archivio fotografico comunale di Savignano, resterà aperta (almeno) fino all’8 dicembre. Ma visto il successo, non è da escludere che il Comune decida di prorogarla. Per chi ancora non l’ha vista, il consiglio è di andare a visitarla al più presto. Rimini proibita è aperta (a ingresso gratuito) tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, da martedì a domenica e nei festivi. E sarà visitabile in via straordinaria anche lunedì 13 ottobre, in concomitanza col ponte per la festa di San Gaudenzo.