La rimpatriata dei ‘ragazzi’ del 1974

Una reunion speciale quella che ha coinvolto la classe 1974 di Villa Verucchio. Proprio al compimento del mezzo secolo, questa allegra classe ha voluto ritrovarsi all’agriturismo San Rocco, sulla prima collina di Villa Verucchio, per "ricordare i vecchi tempi, le prime cotte, chi non c’è più, le maestre della scuola elementare Gianni Rodari appena inaugurata in quegli anni" fanno sapere i promotori dell’evento Salvatore Para, Gianluigi Carlini, Matteo Matteini ed Emanuele Cesarini.

Per fare le ‘convocazioni’ e non dimenticare nessuno, hanno spulciato l’elenco dei cresimandi dell’epoca, quando il parroco era don Aldo Foschi. Per l’occasione logo ufficiale e maglietta celebrativa indossata da tutti quanti. Sono arrivati ‘ragazzi’ da Bolzano e persino dall’Austria e dalla Svizzera.