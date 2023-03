La ‘rimpatriata’ dell’ex detenuto A spasso con i compagni di cella

A spasso in auto nelle strade di Riccione in compagnia degli ex compagni di cella. Una ‘rimpatriata’ insolita quella in cui domenica scorsa si sono imbattuti i carabinieri della compagnia della Perla Verde durante un normale controllo. A bordo della macchina fermata, infatti, c’era un moldavo di 32 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, e altre due persone, tutte accomunate dall’aver trascorso insieme un periodo di detenzione. A far storcere il naso dei militari dell’Arma sono stati però i documenti mostrati dal 32enne. Ritenendo che le carte mostrate fossero state falsificate, i carabinieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per l’identificazione e lì è emersa la vera identità del 32enne. In passato l’uomo era stato accusato di aver partecipato, insieme ad altri complici, ad una ferocissima rapina ai danni di un negozio di numismatica di Cesena, nel marzo del 2013. In quell’occasione una banda di malviventi aveva fatto irruzione in un’attività di viale Matteotti, prendendo di mira il titolare, che fu massacrato di botte e ridotto in fin di vita. Il 32enne si era ritrovato indagato, insieme ad altri stranieri, per quel quel brutale pestaggio ed era stato condannato, in primo grado, a otto anni di carcere, diventati dieci in Appello. La Corte di Cassazione aveva però ribaltato completamente la sentenza, assolvendolo.

In passato inoltre il moldavo era stato accusato di un’altra rapina, avvenuta in questo caso in una villa di Longiano nel 2014. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri mattina l’uomo è comparso in tribunale a Rimini dove è stato celebrato il processo per direttissima. In aula ha raccontato di essere arrivato in Italia per vedere la figlia piccola e di aver approfittato di quella trasferta per incontrare alcuni vecchi conoscenti. Ha negato di aver falsificato i documenti, spiegando di essersi risposato in Moldavia e di aver quindi preso il cognome della moglie. Il legale che lo difende, l’avvocato Giuliano Renzi, ha chiesto i termini a difesa. Il giudice, in attesa della prossima udienza (fissata per il 5 giugno), ha disposto per lui l’obbligo di dimora a Cesena e di firma tre volte alla settimana.