La rinascita del Bel fico: "Sarà un’osteria per tutti A tavola sapori della tradizione e buona musica"

Il ristorante Bel fico di Pennabilli riaprirà. La conferma arriva da Riccardo Cappella (nella foto), che ha rilevato la gestione. Tavole imbandite già entro fine mese all’insegna di una cucina più tradizionale, anzi romagnola. Ai fornelli ci sarà Giorgia Tomei, l’altra socia del locale. "L’idea è riportarlo alla versione originale, quando il Bel fico era un’osteria – ammette Cappella – Eviteremo i piatti troppo ricercati...". Al ’nuovo’ Bel fico conteranno anche gli aperitivi, con la Tomei nel doppio ruolo di chef e barista, che quanto all’arte dei cocktail, ha dimostrato profonda conoscenza. Il Bel fico vanta tanta bellezza grazie agli arredi ispirati al mondo di Tonino Guerra. Ed è proprio l’effetto di bottega storica ad aver attratto i nuovi titolari: "Ho sempre avuto - ammette Cappella - il pallino della ristorazione. Del Bel fico mi piaceva l’ambiente fortemente legata alla creatività del poeta". "Assumeremo – continua – uno o due dipendenti. Io non ci sarò sempre, sono già molto impegnato in Valpharma (dove lavora). Ma magari un giorno diventerò un ristoratore a tempo pieno". Non è ancora fissata la data d’inaugurazione, ma i soci vogliono aprire prima di Pasqua.

Intanto proseguono i lavori di ripristino del locale. Una nuova saletta verrà sistemata sempre in tema con l’atmosfera di Tonino Guerra. Sulla piazza di Pennabilli, poi, verrà posizionato il dehor. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni a pranzo e cena, escluso il lunedì. Insomma, un locale in più nel centro di Pennabilli e pronto a svolgere un servizio fondamentale per i turisti e per la comunità che aveva mal digerito la chiusura del Bel fico, arrivata a sorpresa. Si punta su sapori della tradizione e anche sulla musica, come spiega ancora Cappella, virtuoso clarinettista: "Il Bel fico sarà luogo di ritrovo in occasione di eventi, concerti e serate a tema. Avremo anche un pianoforte, faremo tanta musica ma non solo".

Andrea G. Cammarata