La rinascita del Marano. Un milione per la Savioli. Acquistata la ex colonia

C’è un vento nuovo che soffia sul Marano. Un’area che per anni ha vissuto in bilico tra abbandono, degrado e occasioni mancate, oggi sembra finalmente avviarsi verso una stagione di rinascita. La notizia risale a qualche settimane fa, ma è rimasta fino al momento sottotraccia. A fine luglio, un professionista fiorentino – assistito dall’avvocato di Riccione Stefano Caroli – si è aggiudicato all’asta la storica colonia Savioli, per anni rimasta allo stato di rudere e diventata, nel tempo, un rifugio per sbandati e senzatetto. Un complesso di circa 6mila metri quadrati, che insiste su un’area complessiva di 7-8mila mq tra i viali Gabriele D’Annunzio e Rucellai, battuto all’asta per 960mila euro. Il progetto è chiaro: demolizione dell’attuale struttura e ricostruzione con un incremento volumetrico del 20%, grazie alla nuova legge regionale che incentiva la trasformazione delle colonie in condhotel.

Nel corso della stessa asta, è stato aggiudicato il vicino terreno di circa 20mila mq situato in ambito di pertinenza fluviale. La futura Savioli diventerà un complesso turistico-residenziale affacciato sulla spiaggia, in parte destinato ad appartamenti ed in parte attività alberghiera. Un progetto ambizioso, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con l’obiettivo di dare avvio ai lavori il prima possibile. A fare da traino all’intervento c’è l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Riccione, della delibera con cui viene aggiornato il quadro normativo locale in materia di condhotel, adeguandolo alle disposizioni nazionali e regionali. Questo passaggio prevede l’eliminazione di una restrizione introdotta con la delibera n. 30/2019, che limitava la destinazione a uso residenziale delle unità immobiliari all’interno dei condhotel alla sola forma temporanea. Il nuovo assetto normativo consente l’applicazione integrale della disciplina prevista per i condhotel, che permette di destinare fino al 40% della superficie utile complessiva ricettiva a unità abitative residenziali, temporanee o permanenti, mantenendo una gestione unitaria e integrata della struttura. Un altro importante passo in avanti per il rilancio del Marano, dopo che nei mesi scorsi ha riaperto i battenti l’ex hotel le Conchiglie, acquistato dal gruppo Club Family Hotel di Andrea Falzaresi per 2,8 milioni di euro.