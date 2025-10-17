La rinascita del ’pirata’. Lolli ottiene la semilibertà: "In arrivo anche un film"

Nella vita ha fatto praticamente di tutto. Prima imprenditore tra il Canada, Bologna e la Riviera romagnola, poi fuggitivo via mare verso la Libia, quindi convertito all’Islam con il nome di Karim, infine mercenario tra le milizie di Tripoli, condannato prima alla pena di morte, poi all’ergastolo. Oggi, dopo mille peripezie che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore (e non è un caso che persino Hollywood si sia interessata a lui), Giulio Lolli — 59 anni, originario di Bertinoro (Forlì-Cesena) — è in semilibertà nel carcere bolognese della Dozza. Sì, proprio lui: il ’pirata’, come lo chiamano da anni giornali e procure, ex patron della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019 e condannato per una serie di reati tra Rimini e Bologna, usufruirà del beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza: di giorno potrà uscire dalla prigione per lavorare nel reparto commerciale – la sua specialità – di una grande azienda della logistica con sede a Bologna, la notte dovrà tornare in cella. "Ha fatto un ottimo percorso all’interno del carcere", spiega il suo avvocato, Claudia Serafini, "ha collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche, ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari". Nel frattempo, Lolli ha trovato anche il tempo per lavorare al suo libro. Si intitola "Il confine", è stato scritto a quattro mani con il giornalista Michele Mengoli e dovrebbe uscire nei prossimi mesi.

Il ‘pirata’ di Bertinoro ed ex imprenditore della nautica era stato condannato in primo e in secondo grado a 4 anni e sei mesi e aveva patteggiato una pena di cinque anni per una bancarotta a Bologna. Il tribunale ha portato il cumulo complessivo di pene a una unica da 7 anni e dieci mesi di carcere. Negli anni Duemila la sua creatura, la Rimini Yacht, era diventata un marchio conosciuto nel mercato del lusso delle imbarcazioni. Poi arrivarono le accuse: sistema di leasing fittizi per ottenere finanziamenti su barche e auto di grossa cilindrata, almeno stando alla ricostruzione degli inquirenti. Le inchieste si moltiplicano. Lui capisce che l’onda sta per travolgerlo e nel 2010 sparisce via mare, letteralmente. Rotta verso Tripoli. In Libia, Lolli non trova una via di fuga, trova un’altra vita. Viene arrestato su mandato della giustizia italiana in un hotel di Tripoli. Segue una fuga rocambolesca dal carcere nei giorni della caduta di Gheddaffi. Finisce per unirsi alle milizie ribelli. Convertito all’Islam, prende il nome Karim. Per un periodo lavora come facilitatore e uomo di collegamento tra porti e milizie, secondo gli atti trasmessi anni dopo dalla magistratura libica. Gli attribuiscono persino la vendita di imbarcazioni al Ministero del Petrolio libico e un coinvolgimento in operazioni paramilitari. Nel 2019, un tribunale libico lo condanna a morte, pena poi commutata in ergastolo. Nel frattempo, in Italia, la sua storia continua a scorrere nei fascicoli penali. Nello stesso anno viene estradato sotto l’impulso della Procura della Repubblica di Rimini e quindi del sostituto procuratore Davide Ercolani. Oggi Lolli è detenuto alla Dozza di Bologna. Non è più il fuggitivo, non è più il ’pirata’, ma il detenuto che organizza incontri culturali, scrive articoli e segue corsi universitari. Ma la storia non si chiude qui. Perché — racconta ancora la legale — "sta per uscire un libro sulla sua vita ed è in corso anche la realizzazione di un film" o addirittura una docu-serie. E le voci su un interesse del regista statunitense Oliver Stone, che nei mesi scorsi ha incontrato il sostituto procuratore riminese Davide Ercolani per documentarsi, continuano a circolare.

Lorenzo Muccioli