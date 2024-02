La rinascita dell’Astoria. Mega centro culturale

Dal febbraio 2022 all’ultimo fine settimana di gennaio 2024 sono stati più di settemila cittadini a partecipare e ad animare “Ritorno all’Astoria”, il progetto di rigenerazione orientato a recuperare l’ex cinema di via Euterpe come hub culturale di comunità. Un progetto in due tempi, il primo, nel 2022, nato sull’onda dell’ottenimento delle risorse regionali (a cui si sono aggiunte quelle comunali per lo specifico delle attività con gli istituti scolastici), il secondo, nel 2023, proseguito grazie al grande successo del primo e alla scelta dell’Amministrazione comunale di continuare a sostenere un altro anno di attività, prima della parziale chiusura per i lavori di ristrutturazione. Gli interventi partiranno entro marzo per concludersi tra settembre ed ottobre. Si tratta di un investimento, per il primo stralcio, da 500mila euro, con i quali si potrà intervenire sulla riqualificazione e messa in sicurezza di alcune parti dell’immobile. In particolare, si prevede di intervenire nella riqualificazione della sala piccola – attraverso la sistemazione delle poltrone e degli arredi, nonché mediante il ripristino della funzionalità delle dotazioni impiantistiche presenti, la riqualificazione dei percorsi pedonali e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna in grado di valorizzare l’edificio.

Nel primo progetto, nel corso del 2022, sono stati 3.210 i cittadini coinvolti direttamente di cui 1.258 studenti.

La seconda parte del progetto ha riguardato buona parte del 2023, con più di quattromila cittadini coinvolti.

Follower pagina Facebook del progetto “Ritorno all’Astoria”: 3.073. Copertura dei post sulla pagina Facebook durante il periodo di promozione delle attività di riuso: 4.275 account raggiunti.

"Due anni intensi e meravigliosi – è il commento di Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini, con delega alla partecipazione – che hanno dimostrato una volta di più la grande voglia di partecipazione ai beni comuni di cittadini, scuole, associazioni e artisti. Numeri che testimoniano il successo di un modello partecipativo che ha portato – grazie al lavoro incredibile delle associazioni che lo hanno gestito e che ringrazio a nome dell’Amministrazione – migliaia di persone a rianimare uno spazio storico, in un quartiere importante della città"