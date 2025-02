La rinascita dell’ecomostro di Acquaviva

“C’è una road map molto precisa. Sugli immobili in pancia alle banche credo che avremo una bella sorpresa. A breve avvieremo un cantiere sul nostro territorio che da tempo era fermo: abbiamo messo al tavolo le banche, le abbiamo fatte ragionare e avvieremo un percorso che ritengo proficuo”. Il segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci resta abbottonato, ma sembra proprio che San Marino stia per dire addio a uno dei suoi ecomostri, quello di Acquaviva. Che si trova lì, a fare brutta mostra di sè, da circa 15 anni. Un immobile nato sulle ceneri della ’Conceria’ con i lavori iniziati nel 2005. Che avrebbero dovuto portare, se conclusi, alla realizzazione di 76 appartamenti. Poi la crisi immobiliare frenò l’operazione. E quella struttura restò una bella incompiuta. Alcuni appartamenti erano stati quasi completati, altri sono ancora grezzi. Ora sembra essere arrivata la svolta. Il segretario Ciacci ha messo al tavolo due banche che sembrerebbero pronte a investire nella riqualificazione dell’immobile. Almeno per completare i primi 28 alloggi. Un ‘lavoro’ iniziato mesi fa, ma che è vicino alla conclusione considerando che a breve potrebbe partire il cantiere con il governo pronto a varare una legge con incentivi speciali proprio pensando alle strutture da recuperare, come quelle di Acquaviva. Che non mancano a San Marino e che diventano fondamentali in un momento storico nel quale il problema casa è un problema a tutti gli effetti. Dell’emergenza casa si sta occupando il segretario di Stato Ciacci al quale è sempre stato caro anche il problema degli economostri sul Titano. Perché quello di Acquaviva non è di certo l’unico. Tanto che in campagna elettorale, insieme al suo partito Libera, aveva anche lanciato la proposta di trasformarli in edilizia sociale per le famiglie sammarinesi. Non più di qualche mese fa agli ecomostri avevano pensato anche i sindacati. Per l’esattezza la Federazione pensionati dell’Unione sammarinese lavoratori, preoccupata dalle crescenti difficoltà legate agli alloggi. “Gli immobili da ristrutturare non mancano a San Marino – dicono – primo fra tutti il Symbol per non parlare poi dell’ecomostro di Acquaviva, occorre dunque rimboccarsi le maniche per dare a tutti la giusta protezione e fare anche in modo che riparta quel dialogo intergenerazionale che sembra purtroppo essersi interrotto facendo precipitare troppe persone anziane e sole nello sconforto e nella solitudine più totale”.