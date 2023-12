La rinascita di Franco. Per vent’anni clochard. Il suo primo Natale davanti a un albero

La seconda vita di Franco. Un tempo clochard che girava per piazza Tre Martiri, piazza Cavour e corso d’Augusto, avvolto da stracci e armato di borsine, oggi ‘abitante’ della Capanna di Betlemme. Una storia di rinascita resa possibile grazie al lavoro di chi si dedica alle persone fragili. A ricordarla è l’assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda: Franco, per tutti Franchino, ultrasettantenne, dal 2005 ha vissuto in strada, soprattutto nel centro storico. "Girava con i panni logori, consunti, sempre gli stessi. Aveva un modo diffidente, sua caratteristica ormai nota ai più. Non chiedeva carità. Franchino ha sempre voluto pagare le sue cose in autonomia. Accettava solo sigarette". A febbraio, però, è stato male. Già da mesi non stava bene, ma nonostante i ripetuti tentavi di aiuto continuava a rifiutare ogni intervento di soccorso, fino a quando non è stato ricoverato all’Infermi per un lieve malore. "Molti, da quel giorno, non vedendolo più gironzolare per le strade cittadine e i suoi soliti luoghi, hanno temuto il peggio".

Invece Franchino, oggi, sta bene. "Quel giorno – ricorda Gianfreda – siamo riusciti ad attivare in sinergia tutti i servizi necessari insieme all’Ausl e al terzo settore. Così Franchino ha cominciato una nuova vita e quest’anno trascorrerà il suo primo Natale davanti a un albero, avvolto dal calore della sua nuova casa e famiglia: la Capanna di Betlemme, dove, a seguito del rilascio dall’ospedale, è stato accolto con premura da volontari e operatori che gli hanno aperto le porte cercando non solo di dargli un tetto e un posto dove ripararsi, ma di farlo sentire il più possibile a suo agio". Da sempre refrattario al contatto e al dialogo con gli altri, i volontari all’inizio temevano potesse scappare, invece una volta lì, passo dopo passo, "si è instaurato una grande e quasi commovente complicità". Pesava 30 chili quando è arrivato, ma ora Franco è per molti quasi irriconoscibile con il look rinnovato e i capelli corti. "Vederlo così – ammette Gianfreda – è una carezza al cuore".

Giuseppe Catapano