La rinascita di Giulia Sarti. Sarà assessore a Bologna: "La mia nomina rinsalda l’alleanza con il Pd"

Dall’aula di Montecitorio a quella di Palazzo D’Accursio. L’ex deputata riminese del Movimento 5 stelle, Giulia Sarti, torna in pista. Non a Rimini: la Sarti riparte da Bologna, dove il sindaco Matteo Lepore ha deciso di affidarle la delega a legalità e lotta alle mafie, e quella agli affari istitituzionali. La Sarti entra nello staff di gabinetto del sindaco, "ma di fatto – ha spiegato ieri Lepore – gestirà le sue deleghe come un assessore". È un ritorno in grande stile per la Sarti, che in pochi forse avrebbero immaginato fino a ieri. Lepore ha scelto di nominare la Sarti per recuperare la presenza del M5s nella sua amministrazione e rinsaldare così l’alleanza con i pentastellati, dopo che l’assessore Massimo Bugani e il consigliere Marco Piazza sono passati al Pd. La Sarti si riaffaccia sulla scena politica dopo che sembrava sparita dai radar. Nel 2013 fu vittima (con altri esponenti pentastellati) degli hacker che poi diffusero sue foto intime in rete. Nel 2019 finì anche lei anche travolta dal caso Rimborsopoli che scosse il M5s, con le accuse al suo ’ex fidanzato e collaboratore Bogdan Tibusche. Acqua passata. Ora la Sarti riparte da Bologna.

Che effetto le fa tornare a fare politica attiva, con un incarico così importante a Bologna?

"Ero emozionata ieri alla presentazione. Ringrazio Lepore, è una grande soddisfazione personale. Ma la mia nomina rinsalda la continuità dell’alleanza nata sotto le Due Torri".

Era un po’ sparita dalla scena, da quando non è più parlamentare.

"In realtà per il Movimento io ci sono sempre stata. In questi mesi ho aiutato i parlamentari che si occupano di quei temi a me più cari, come la lotta alla mafia e la giustizia, mettendo a disposizione le competenze maturate in Parlamento".

Ora che è arrivata la chiamata di Lepore, farà le valigie e andrà a vivere a Bologna?

"A Bologna d’ora in poi mi si vedrà molto più spesso. Ma io continuo a esserci anche per Rimini e i riminesi.

Manuel Spadazzi