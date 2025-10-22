La rinascita di Massimo Castellani. Un primo passo verso la speranza

La vita toglie, la vita dà. Vietato arrendersi, parola d’ordine speranza. Lo sa bene Massimo Castellani, 50enne riminese, che, dopo aver perso a causa di un’infezione la gamba destra nel gennaio 2024, si è ritrovato a convivere per mesi con dolore e pesanti difficoltà motorie, e non solo.

"Sono uscito dall’ospedale tre mesi dopo l’amputazione – racconta Castellani – Con la protesi non riuscivo a camminare. Mi sentivo diverso, e preferivo non uscire di casa perché mi vergognavo a stare in mezzo agli altri". Ma lui non si arrende, continua a combattere e a informarsi, e la vita, inizialmente così crudele con lui, decide di ripagare la sua tenacia con qualcosa di speciale. Un viaggio, un’iniziativa importante e una speranza divenuta infine realtà. "Qualche mese fa mi sono iscritto alla fondazione di osteointegrazione del Burjeel Medical City di Abu Dhabi – continua Castellani – Dopo un po’ di tempo, mi hanno ricontattato per comunicarmi che rientravo nel loro fondo di beneficenza e che potevo operarmi gratuitamente. Mi è sembrato un sogno, anche perché sono stato l’unico italiano ad essere scelto". Insieme a lui, altri quattro ragazzi di nazionalità diverse fra loro, chi dall’Inghilterra, chi addirittura dall’Australia. La speranza di Massimo assume presto un nome, concreto: ’Ten Journeys’, l’iniziativa lanciata da Shamseer Vayalil, fondatore e presidente del centro ospedaliero, che consente a persone provenienti da tutto il mondo, in seguito alla perdita di un arto, di ricostruire la loro vita e di lasciarsi alle spalle, almeno in parte, il dolore. Il tutto grazie all’osteointegrazione, un intervento chirurgico, ideato dal chirurgo ortopedico Munjed Al Muderis, che, mediante l’inserimento di un impianto in titanio nell’osso, collega direttamente le protesi degli arti allo scheletro, permettendo una connessione più stabile rispetto alle protesi tradizionali. "Mi sono operato il 20 settembre e il giorno dopo ho iniziato la riabilitazione. Ora sono già in piedi: una differenza abissale rispetto all’Italia" Un intervento non privo di possibili complicazioni, come ogni procedura chirurgica, ma che può essere per tante persone "una grande opportunità per tornare a camminare". E soprattutto, per tornare a provare quella che è stata per Castellani "l’emozione più forte e più bella. Quando il medico mi ha toccato il piede amputato, infatti, una serie di vibrazioni ha risuonato nel mio corpo, e l’ho potuto proprio sentire. È stato spettacolare". A novembre, Massimo potrà rientrare in Italia, potrà finalmente uscire e stare in mezzo alle persone, riconquistando pian piano la sua indipendenza, perché la vita toglie e la vita dà, anche se, in questo caso, "un ringraziamento più che speciale va soprattutto al professor Al Muderis, e a tutto il centro ospedaliero".

Anna Bellocchi