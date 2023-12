La Rinascita non vuole perdere il treno playoff

Il colpo non è arrivato. Tra Verona e Forlì, Rbr non ha centrato quella vittoria che avrebbe potuto far svoltare l’annata. Nessun guizzo contro i top team alla viglia di una striscia di partite possibili e da vincere che, affrontate con la carica di un successo, avrebbero creato meno tensione e fatto meno paura. Invece ecco che RivieraBanca deve interrogarsi su due ko. Particolarmente doloroso quello del derby, proprio perché affrontato tra le mura amiche del Flaminio e arrivato dopo il 50-40 del primo tempo. "Non ho ben capito cosa non ha funzionato negli ultimi due quarti – ha detto Stefano Masciadri nel dopopartita –. Ci siamo fermati, abbiamo avuto venti minuti di blackout e le percentuali non sono state a nostro favore. In ogni caso Forlì è prima in classifica e ci ha messo molti sassolini negli ingranaggi, questo non è da dimenticare. Noi stiamo cercando di dare tutto quello che abbiamo, ma capisco anche che la frustrazione sia tanta".

Un secondo tempo affrontato con le facce sbagliate? "Non abbiamo iniziato col piglio giusto ma non è una questione di facce sbagliate – replica il capitano –. Forse inconsciamente non ci aspettavamo questo tipo di reazione da parte di Forlì, anche se è normale che sia arrivata visto che sono primi. Ora dobbiamo riparlarne tra noi, guardare a cosa non è andato. Non può succedere più che una squadra come la nostra, che veniva da un mese in cui era il miglior attacco della A2 con 84 di media, ne segni solo 18 nel secondo tempo. Abbiamo sbagliato anche tiri aperti. Forlì è stata brava a metterci pensieri in testa, non ci ha fatto trovare fluidità. In ogni caso dobbiamo rimanere molto fiduciosi nel percorso che abbiam fatto fin qui. Da capitano dico che è un piccolo intoppo, poi ne parleremo tra di noi. Di sicuro mi dispiace molto per come è andata".

Alle porte c’è una partita cruciale come quella di sabato a Chiusi. Poi si andrà a Cento per uno degli ultimi treni playoff. "Dobbiamo rimanere positivi – chiude Masciadri –, ora abbiamo due partite molto importanti per noi da affrontare col massimo della grinta. Dobbiamo cercare di portare a casa dei punti".

Dopo il derby è anche più complicato, ma doveroso, guardare a una classifica che ha visto la forbice con Cento dilatarsi fino agli attuali quattro punti. La decidono le prossime due, con Cento atteso alla trasferta di Udine prima del redde rationem con Rbr. Ma prima per RivieraBanca c’è Chiusi. Vietato sbagliare.

Loriano Zannoni