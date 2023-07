La ripartenza del turismo Il sindaco dà i numeri dell’estate "Bene luglio, agosto in crescita"

"Le previsioni turistiche per gli ultimi giorni di luglio e il mese di agosto a Rimini sono superiori rispetto allo stesso periodo di un anno fa". Lo dice il sindaco Jamil Sadegholvaad che, forte delle ultime rilevazioni di Visit Rimini, prova a spazzare via il velo di pessimismo che per settimane ha aleggiato tra gli operatori.

Per il mese di luglio si dovrebbe arrivare ai numeri registrati lo scorso anno, con oltre un milione e mezzo di presenze turistiche. Inoltre, sempre per il mese in corso, i dati registrati e le previsioni per l’ultima decade dovrebbero portare a una occupazione media degli hotel intorno all’85%. Questo dopo un mese di giugno che aveva spaventato gli albergatori. Gli effetti a lunga di distanza dell’alluvione si sono fatti sentire. Il meteo di giugno non ha aiutato. Anche perché se nel resto del Paese piove e fa freddo, la voglia di farsi un bagno in Adriatico non è così forte. Ma il sindacodi Rimini non la vede drammatica. L’alluvione prima e il maltempo poi "hanno portato a un ritardo, o meglio allo slittamento di richieste e prenotazioni verso i mesi più caldi dell’estate. Questo a conferma del trend positivo della Riviera registrato già nei primi quattro mesi del 2023, ma poi bruscamente interrottosi dopo il dramma dell’alluvione che ha colpito la Romagna".

Tuttavia "va detto che per Rimini il mese di giugno ha chiuso – dice Sadegholvaad – con un’occupazione alberghiera appena al di sotto di quella dello scorso anno, con un dato positivo del 35% di stranieri". Per saperne di più bisogna rifarsi alle analisi di Visit Rimini. Da queste si può vedere come "si assiste a una crescita di visitatori provenienti da Belgio, Francia e paesi dell’est Europa". Per il primo cittadino il merito è anche "dei voli promossi dall’aeroporto ’Fellini’, che in parte hanno compensato la leggera flessione del mercato tedesco". Nel 2022 il mercato tedesco aveva dato segnali incoraggianti. Quest’anno i problemi sono nati dopo l’alluvione, anche se a maggio (nonostante tutto) il numero dei tedeschi è aumentato. Intanto si guarda al resto dell’Europa, e altri segnali positivi stanno arrivando "dai Paesi Scandinavi".

I segnali di ripresa ci sono stati. Anche l’ultimo weekend ha fatto segnare buone percentuali di riempimento degli hotel. Il caldo opprimente nel Paese, soprattutto nelle grandi città del nord principale bacino di utenza della Riviera, hanno spinto tanti a fare le valigie. "Un andamento che da una parte ci lascia essere cautamente ottimisti per il prosieguo della stagione estiva e, dall’altro, ci dà contezza dell’importanza della programmazione di eventi tra manifestazioni fieristiche e congressuali, sportive, il concerto di Vasco Rossi e gli appuntamenti ormai tradizionali. Eventi che hanno sostenuto l’occupazione alberghiera e quindi l’indotto per il territorio". Eventi che per il sindaco hanno limitato i danni nel mese di giugno.

Andrea Oliva