La ripresa del Fellini: "Vogliamo vederci chiaro"

"Tante aspettative ma non un vero decollo, per diversi motivi pandemia compresa. Vogliamo capire quali sono le prospettive realistiche per il ’Fellini’, una infrastruttura chiave per la Fiera e il nostro sistema turistico". Matteo Zoccarato della Lega, presidente della seconda commissione Controllo e garanzia, spiega i motivi per i quali ha convocato l’organismo, venerdì, invitando tra gli altri l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni e l’ad di Airiminum, Leonardo Corbucci. "Mi auguro ci dicano qualcosa di concreto perché questo tema in consiglio è quasi tabù, quel che sappiamo lo leggiamo sui giornali. Chiediamo di capire i piani di sviluppo, il modo in cui il pubblico possa sostenerli con scelte politiche, e come la città, ovvero le associazioni di categoria private, possa essere coinvolta per sostenerli". "Anche sul progetto famigerato di tapis roulant dal Fellini alla fermata del Metromare di Miramare chiederemo delucidazioni. Ho tanti dubbi sulla realizzabilità tecnica, e sulla sostenibilità economica". Lo studio è stato redatto dai tecnici del Comune. E’ previsto un collegamento pedonale automatizzato – un tapis roulant come quelli dei principali scali internazionali – che coprirà circa un chilometro, consentendo ai passeggeri di raggiungere in sicurezza la fermata del Metromare dal nuovo terminal previsto dal masterplan elaborato da Airiminum per il potenziamento dello scalo".