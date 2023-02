La ripresa del turismo con il boom di stranieri

I dati turistici del 2022 che fanno segnare un’importante ripresa per Cattolica, col ritorno significativo anche degli stranieri. Entrando nel dettaglio, la Regina segna per le presenze turistiche un recupero del 13,2% rispetto al 2021, con un periodo di permanenza media in città di circa 5 giornate, per un totale di 1.585.657 pernottamenti nell’arco di tutto il 2022. Significativo, su quest’ultimo dato, è appunto il ritorno degli stranieri che segna un 57,5% in più rispetto al 2021 con un’incidenza sul complessivo dato dei pernottamenti pari al 16,94%. Il Paese più rappresentato è la Germania con una crescita del 47,5% rispetto all’anno precedente. Cresce notevolmente anche la Svizzera che segna un più 32,40% in confronto al dato del 2021 ed un più 2,4% se si confronta al 2019. Altri Stati in crescita sul 2021 sono la Francia (63,8%), il Belgio (61,2%), la Polonia (304%) ed i Paesi Bassi (21,5%). Interessanti anche i dati regione per regione: si registra un aumento generalizzato rispetto al 2021, crescono i movimenti da Lombardia (3,3%), Piemonte (6,1%), Veneto (8,3%), Umbria (11,9%), Lazio (28,1%) e all’interno della stessa Emilia-Romagna (2,8%). Queste sei Regioni rappresentano l’80% del movimento turistico italiano. Nel particolare dei singoli mesi, un ottimo dato è stato registrato per il mese di luglio con un incremento pari al 7,9% rispetto al 2019, ovvero l’annata pre-Covid. "Dopo le ristrettezze legate alla pandemia – commenta la sindaca Franca Foronchi – vediamo un incremento significativo che ci lascia ben sperare per la prossima stagione nella quale ci auspichiamo di colmare ancor di più il gap rispetto al 2019. L’ amministrazione ha messo in campo diverse azioni di promo-commercializzazione. Puntiamo ad offrire accoglienza tutto l’anno diversificando le proposte anche attraverso eventi sportivi ed enogastronomici di grande richiamo nazionale ed internazionale. Stiamo lavorando ad una stagione estiva ricca di appuntamenti".