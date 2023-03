"La riqualificazione dell’ex Questura deve attendere"

Sulla vicenda dell’ex Questura torna Palazzo Garampi. Per precisare che "il Comune non ha rinviato la demolizione dell’immobile in via Ugo Bassi, essendo questa già oggi possibile (insieme ad altre funzioni già ammesse) con le attuali disposizioni da parte dei soggetti privati proprietari dell’area in questione". Con l’atto recente, "il Comune ha illustrato come la pianificazione dell’intera area sarà demandata al percorso di nuova pianificazione urbana generale". Ariminum sviluppo immobiliare – proprietaria dell’area – terrà un’assemblea pubblica il 24 marzo.