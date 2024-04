La risonanza raddoppia nel centro medico del circuito di Misano

Un nuovo sistema di risonanza magnetica ad alto campo è stato inaugurato nel Medical Center Misano World Circuit. A rendere la cosa possibile è stata Cerba HealthCare Italia, punto di riferimento per la diagnostica ambulatoriale e le analisi cliniche. La macchina si va ad affiancare a una già esistente. Questo consente di raddoppiare l’unità di Radiologia con una tecnologia all’avanguardia che permette di fornire immagini di elevata e accurata qualità, utili a individuare anche le più piccole anomalie e lesioni. Utilizzare un’apparecchiatura ad alto campo (da 1,5 Tesla) come nel caso dell’apparecchiatura inaugurata, significa poter contare su risultati precisi e affidabili, con alto livello di dettaglio delle immagini, fondamentale per formulare con tempestività diagnosi accurate. Il Medical Center MWC si trova al Misano World Circuit ed è aperto dal lunedì al sabato in via Daijiro Kato 10. Nel centro è presente anche una Tac multislice e una radiologia tradizionale digitale.