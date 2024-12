La ristorazione del futuro. Tecnologia e sostenibilità

Dal 18 al 22 gennaio 2025, la Fiera di Rimini ospiterà Sigep World, la manifestazione dedicata all’eccellenza nel settore della ristorazione. Al centro dell’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, ci sarà la tecnologia come strumento chiave per il progresso e l’innovazione nelle filiere di Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza. Sigep World si propone come polo internazionale di sviluppo tecnologico per un settore in continua evoluzione, con un focus particolare sulle soluzioni che puntano alla sostenibilità ambientale.

Due importanti partnership consolidano il ruolo di Sigep World come punto di riferimento per l’innovazione: quella con Efcem Italia, associazione che rappresenta i produttori di attrezzature per la ristorazione, e quella con Assofoodtec di Anima, che riunisce i costruttori italiani di macchinari per l’industria alimentare. Grazie al contributo di queste realtà, saranno approfonditi temi come l’evoluzione delle tecnologie elettriche, che stanno progressivamente sostituendo le macchine alimentate a gas, con un impatto positivo sul piano ambientale e operativo.

Un ricco programma di incontri e dibattiti affronterà questioni cruciali come la riduzione dell’impronta ecologica nel Foodservice. Tra gli appuntamenti principali spicca il convegno dedicato al futuro della refrigerazione, dove saranno illustrate tecnologie rivoluzionarie capaci di abbattere i consumi energetici e l’uso di gas refrigeranti.

Dalla Gelateria alla Pizza: l’innovazione in ogni settore

Ogni ambito della ristorazione sarà coinvolto nel racconto dell’innovazione. Dalle macchine a basso consumo per gelaterie ai forni avanzati per panifici, fino alle soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza nella preparazione di caffè e pizze. In particolare, quest’ultimo settore vedrà il debutto di attrezzature in grado di ridurre i tempi di lavorazione e l’impatto ambientale, valorizzando la qualità e la tradizione del prodotto simbolo della cucina italiana.

L’Innovation & Start-Up Award, organizzato in collaborazione con Angi e Ice-Agenzia, premierà le soluzioni più innovative in settori come ingredienti, attrezzature, materiali da cucina, prodotti pronti e sostenibilità. Spazio anche alle giovani realtà imprenditoriali, che proporranno progetti capaci di rivoluzionare il mondo del Foodservice, dalle posate commestibili ai software gestionali avanzati, fino ai forni ecologici e alle piattaforme per menù interattivi.