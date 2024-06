La Riviera balla con Gigi D’Agostino. Il Capitano al timone del Cocoricò

Un’estate in pista Gigi D’Agostino al Cocoricò di Riccione. Sarà una partnership speciale che vedrà il deejay simbolo della musica dance esibirsi tutti i venerdì alla console della ’piramide’, dal 5 luglio (si inizia con la Notte rosa) al 23 agosto. La residenza artistica al Cocoricò prevede che il Capitano si esibisca ogni settimana con uno show dei suoi, di quelli che vanno avanti tutta la notte, per accendere la Riviera con il suo repertorio di canzoni che da oltre trent’anni fanno ballare e divertire i giovani in Italia e nel mondo. L’amour toujours, Bla Bla Bla, In My Mind, Another Way e La Passion sono solo alcuni dei grandi successi che scandiscono la lunga, sfavillante carriera di Gigi D’Agostino. Dagli anni ’80 non solo ha prodotto grandi successi a livello internazionale, ma ha innovato il panorama della musica dance, con uno stile che lui stesso ha definito ’lento violento’ cioè dall’andamento lento ma pieno di energia. Una cifra così caratteristica della sua musica, tanto da diventare anche uno dei suoi tantissimi soprannomi.

La serie di serate al Cocoricò fa parte degli eventi estivi con cui Gigi D’Agostino segna il suo ritorno alla console dopo anni di assenza. Nel 2021 una grave malattia ha costretto il deejay a ritirarsi dalla scene per dedicarsi alle cure in un silenzio quasi totale, con pochissimi aggiornamenti per i suoi fan sulle pagine social. Poi quest’anno la prima esibizione a Sanremo e l’annuncio del primo evento ufficiale a Milano il 21 giugno, seguito da altre

date italiane, tra cui Rimini, dove il Capitano inaugurerà il 27 luglio la nuova stagione della Rimini Beach Arena a Miramare. Per celebrare il suo ritorno sulle scene però non potevano mancare Riccione e il Cocoricò, con cui il deejay ha un legame molto speciale "Il club è uno dei miei elementi – dice lo stesso D’Agostino – La mia esperienza al Cocoricò nell’estate del 2016 ha lasciato addosso tante buone vibrazioni. L’incontro con il pubblico, la musica e il groove, sotto la Piramide: è stato intenso. Magico". E ancora: "La Riviera mi ha sempre regalato meravigliose esperienze negli ultimi 30 anni, e resta sicuramente una delle mie ’case’ preferite". I biglietti per le serate con Gigi D’Agostino saranno in vendita dal 15 giugno. Si annuncia un grande successo al Cocco per il ritorno del Capitano: l’annuncio delle serate ha scatenato i suoi fan sui social.

Valentina Ricci